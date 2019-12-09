Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр».
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
  • РИА Новости

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — приводит ТАСС его слова на селекторном совещании. 

Ранее Шойгу сказал, что в данный момент на мировой арене наблюдается деградация в сфере безопасности.

2 декабря президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить