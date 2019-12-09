Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
- РИА Новости
«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — приводит ТАСС его слова на селекторном совещании.
Ранее Шойгу сказал, что в данный момент на мировой арене наблюдается деградация в сфере безопасности.
2 декабря президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.