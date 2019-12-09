Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр».

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — приводит ТАСС его слова на селекторном совещании.

Ранее Шойгу сказал, что в данный момент на мировой арене наблюдается деградация в сфере безопасности.

2 декабря президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.