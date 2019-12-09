В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
«Сегодня в 12:00 (10:00 мск) движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста», — сказал представитель правительства региона.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошло обрушение моста. В результате происшествия пострадали три человека.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.