В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста

Аварийные службы Оренбурга завершили ликвидацию завалов после обрушения моста 2 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

«Сегодня в 12:00 (10:00 мск) движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста», — сказал представитель правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошло обрушение моста. В результате происшествия пострадали три человека.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.