В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста

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Аварийные службы Оренбурга завершили ликвидацию завалов после обрушения моста 2 декабря.
В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
  • © Правительство Оренбургской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

«Сегодня в 12:00 (10:00 мск) движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста», — сказал представитель правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошло обрушение моста. В результате происшествия пострадали три человека.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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