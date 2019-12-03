Власти назвали причину обрушения моста в Оренбургской области

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В пресс-службе губернатора Оренбургской области рассказали, что стало причиной обрушения моста при въезде в Оренбург.
Власти назвали причину обрушения моста в Оренбургской области
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«Причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда гружёного автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, мост находился на плановом ремонте и на нём было открыто реверсивное движение», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что в связи с ремонтом на въезде на путепровод были установлены знаки, ограничивающие массу автомобиля.

Как указали в пресс-службе, предполагалось, что ремонтные работы должны будут завершиться в середине 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошло обрушение моста. В результате происшествия пострадали три человека.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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