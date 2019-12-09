В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно выбрать качественные консервы на прилавках российских магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в первую очередь стоит обратить внимание на герметичную упаковку. В случае нарушения её целостности от покупки стоит отказаться.

Также в ведомстве напомнили, что содержимое из жестяной банки обязательно нужно переложить в ёмкость из пластика или стекла. Хранить консервы лучше в сухом прохладном месте при температуре от 0 °С до 20 °С.

В Роспотребнадзоре отметили, что лучше всего выбирать консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи.

Ранее портал Nation News сообщал, что эксперты Роспотребнадзора провели проверку незамерзающих жидкостей, которые имеются на рынке Москвы.