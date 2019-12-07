Депутат поддержал идею о стипендии для ищущих работу россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT разработку Министерством труда и социальной защиты России документа, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

«На WorldSkills 2019 в Казани, на площадках Генассамблеи ООН, когда Международная организация труда проводила мероприятия, неоднократно подчёркивалось, что сегодня новая парадигма получения образования. Не то, что было раньше, — сегодня очень многие склоняются к тому, что надо всю жизнь учиться. И то, что государство стимулирует, — это хорошо», — пояснил Нилов.

По его словам, сам факт того, что эти средства могут выплачиваться, является позитивным шагом.

«Это, конечно, маленькие деньги, очень небольшая стипендия... Но сам факт того, что людям старшего поколения предоставляется возможность учиться на общих основаниях, получать стипендию, учиться бесплатно — это хорошо. Такое решение расцениваю позитивно, но при этом надо стипендию повышать», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.