Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
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- РИА Новости
В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, предлагается три схемы обучения. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
Как уточняется, при первой и третьей схемах расходы организации на обучение может компенсировать бюджет, а «стипендия выплачивается незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим стипендию по государственному пенсионному обеспечению».
При этом до конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тыс. человек.
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