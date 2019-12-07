Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, предлагается три схемы обучения. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

Как уточняется, при первой и третьей схемах расходы организации на обучение может компенсировать бюджет, а «стипендия выплачивается незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим стипендию по государственному пенсионному обеспечению».

При этом до конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тыс. человек.

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