В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом
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Отмечается, что двух подростков доставили в больницу Железногорска с признаками отравления.
«Позднее они рассказали врачам о том, что нашли на улице пакетики с веществом, похожим на снюс, и употребили его»,
В СК добавили, что в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов процессуальной проверки из полиции в следственное управление.
Ранее RIA56 передавало, что в Оренбурге специалисты Роспотребнадзора установили причину отравления 18 школьников.