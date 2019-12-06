В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом

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В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.
В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что двух подростков доставили в больницу Железногорска с признаками отравления.

«Позднее они рассказали врачам о том, что нашли на улице пакетики с веществом, похожим на снюс, и употребили его»,

В СК добавили, что в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов процессуальной проверки из полиции в следственное управление. 

Ранее RIA56 передавало, что в Оренбурге специалисты Роспотребнадзора установили причину отравления 18 школьников.

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