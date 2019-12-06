Появилось видео обысков у ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов с собаками осматривают здание.
Ранее стало известно о проведении в Москве и Ингушетии сотрудниками СК, ФСБ, МВД и Росгвардии спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству Эльджаркиева.
2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате чего они погибли.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.