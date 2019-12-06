Осуждённого студента ВШЭ Жукова не намерены исключать из вуза

Осуждённого условно по делу об экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова не намерены исключать из вуза. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор учебного заведения Валерия Касамара.

«Зачем мы будем его отчислять, если всё это время мы его не отчисляли? У нас нет никаких оснований (для отчисления. — RT). У него теперь есть полные основания приступить к учёбе, готовиться к сессии. Для этого есть всё необходимое», — сказала она.

Проректор также заявила, что вуз поддерживал Жукова на протяжении всего судебного разбирательства и в ВШЭ «очень рады, что он наконец вернётся в аудиторию».

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Жуков назвал свой приговор несправедливым.