Осуждённый по делу об экстремизме Жуков назвал приговор несправедливым

Короткая ссылка
Студент ВШЭ, блогер Егор Жуков, который был осуждён на три года условно за призывы к экстремизму, поблагодарил всех за поддержку и назвал свой приговор несправедливым, передаёт ТАСС.
Осуждённый по делу об экстремизме Жуков назвал приговор несправедливым
  • РИА Новости

«Надеюсь, вы уже научились не воспринимать наказания невиновных людей как победу. Я рад, что я на свободе, но это несправедливо. Но я хочу всех от души поблагодарить за поддержку и интерес к моей персоне», — сказала Жуков.

Ранее стало известно, что Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Прокурор просил назначить студенту наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить