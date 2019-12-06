Осуждённый по делу об экстремизме Жуков назвал приговор несправедливым

Студент ВШЭ, блогер Егор Жуков, который был осуждён на три года условно за призывы к экстремизму, поблагодарил всех за поддержку и назвал свой приговор несправедливым, передаёт ТАСС.

«Надеюсь, вы уже научились не воспринимать наказания невиновных людей как победу. Я рад, что я на свободе, но это несправедливо. Но я хочу всех от души поблагодарить за поддержку и интерес к моей персоне», — сказала Жуков.

Ранее стало известно, что Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Прокурор просил назначить студенту наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.