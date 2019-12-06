Эксперт оценил идею верифицировать авторов комментариев в СМИ

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал RT предложение ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.

«Я думаю, что подобная инициатива технически очень сложно реализуема. Хотя, возможно, это добавит некоей ответственности пользователям за их комментарии. Действительно сейчас много комментариев распространяется под фейковыми аккаунтами, под вымышленными, и за ними стоят люди, которые, наоборот, пытаются разжечь конфликт. Я думаю, что сложности будут и технические, и конституционные, но в целом инициатива правильная», — пояснил Лифшиц.

Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ.

Отмечалось, что пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.

Нередко это заканчивается распространением на страницах интернет-изданий недостоверной, а также запрещённой в России информации, а ответственность за это несёт СМИ.

Подробнее — в материале RT.