Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками

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Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
  • Pixabay

Как указывается на сайте ведомства, в данном случае речь идёт не о СМИ, а о комментариях пользователей к записям в социальных сетях.

«Роскомнадзор официально заявляет, что все случаи (в списке. — RT)... относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствам массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — уточняется в заявлении.

В ведомстве пообещали изменить форму реестра, чтобы в будущем исключить ошибочные толкования по данной теме.

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

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