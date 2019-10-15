В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях

Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», — объявила судья.

Также судом оштрафован на 60 тыс. рублей главный редактор издания Евгений Гнеушев.

Отмечается, что поводом для судебного разбирательства стали обнаруженные Роскомнадзором в августе видеоролики сетевого издания в YouTube и гиперссылки на эти ролики, опубликованные на его сайте.

По данным агентства, главный редактор и представитель издания не пришли в суд.

В сентябре в Роскомнадзоре заявили, что могут создать список распространителей фейковых новостей.