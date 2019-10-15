В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях
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«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», — объявила судья.
Также судом оштрафован на 60 тыс. рублей главный редактор издания Евгений Гнеушев.
Отмечается, что поводом для судебного разбирательства стали обнаруженные Роскомнадзором в августе видеоролики сетевого издания в YouTube и гиперссылки на эти ролики, опубликованные на его сайте.
По данным агентства, главный редактор и представитель издания не пришли в суд.
В сентябре в Роскомнадзоре заявили, что могут создать список распространителей фейковых новостей.