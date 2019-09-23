Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
- © pixabay.com
По его словам, в ведомстве проработали соответствующую тему.
«В настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», — говорится в докладе.
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
В середине марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, опубликованных в сети.
Соответствующие законы вступили в силу 29 марта.