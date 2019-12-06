Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

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Дмитрий Рункевич
В России предложили ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ. С такой инициативой выступили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
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Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.

Как пояснил автор инициативы, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.

Нередко это заканчивается распространением на страницах интернет-изданий недостоверной, а также запрещённой в России информации, считает Зыков.

Ответственность за это несёт не пользователь, а СМИ, сказано в обращении. Согласно действующему законодательству, за распространение запрещённой информации редакции может грозить штраф или иное наказание, вплоть до прекращения деятельности.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — сказано в тексте обращения.

Ранее Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками.

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