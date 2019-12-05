В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД по изменению экзамена на права
- РИА Новости
«Мы, конечно, поддерживаем данные инициативы, но нужно собирать круглый стол и обговаривать вместе с представителями ГИБДД условия приёма экзамена. Так что профессиональное сообщество — за принятие новых мер, за то, чтобы не считать баллы, но нужно совместными усилиями вырабатывать общую стратегию и по ней уже вести тактику», — отметил Лобарев.
Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал, что ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
Ведомство также намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Гиляков отметил, что в настоящий момент существует пять штрафных баллов, в случае набора которых экзамен считается проваленным.