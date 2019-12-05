В ГИБДД отказались от заранее известных маршрутов экзамена на права
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- РИА Новости
Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков.
«Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов. Маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен... Экзаменатор в ходе движения по маршруту сам выбирает направление движения», — цитирует его РИА Новости.
Согласно новым правилам, те навыки экзаменуемых, которые ранее тестировались на закрытой площадке, с 2020 года будут проверяться на закрытых или малозагруженных участках дороги, а также на улицах с тупиковым движением.
Ранее стало известно о планах ГИБДД отказаться от балльной системы в практическом экзамене на права.
Кроме того, сообщалось, что в 2020 году из экзамена на водительские права исключат этап «площадка» для категорий B, C и D, который дублирует экзамен в автошколе.
Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с сайтом «Москва 24» отметил, что исключение этапа «площадка», который проверяет только базовые навыки, позволит сэкономить время.