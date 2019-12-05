Медведев оценил законопроект о борьбе с домашним насилием
- Pixabay
По его словам, это резонансная тема.
«Если об этом говорят, если идёт дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть... на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», — сказал Медведев.
Он также напомнил, что ранее были внесены изменения в статью 116 УК.
«Появилась там дополнительная статья, которая, как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило», — добавил премьер.
Медведев подчеркнул, что в любом случае в XXI веке никого не может утешить формула «бьёт — значит любит» и на это нужно реагировать.
Он добавил, что у него пока нет окончательной позиции касательно законопроекта о домашнем насилии.
«Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чём говорят критики данного законопроекта. С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности. И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим изменения, а точнее, новую версию административного кодекса — КоАП. И вот там-то такой состав может появиться», — сказал Медведев.
Он отметил необходимость ещё раз проанализировать все плюсы и минусы.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработку законопроекта о борьбе с домашним насилием.
29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.