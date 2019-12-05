Медведев оценил законопроект о борьбе с домашним насилием

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал подготовку законопроекта о борьбе с домашним насилием.
Медведев оценил законопроект о борьбе с домашним насилием
  • Pixabay

По его словам, это резонансная тема.

«Если об этом говорят, если идёт дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть... на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», — сказал Медведев. 

Он также напомнил, что ранее были внесены изменения в статью 116 УК.

«Появилась там дополнительная статья, которая, как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило», — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что в любом случае в XXI веке никого не может утешить формула «бьёт — значит любит» и на это нужно реагировать.

Он добавил, что у него пока нет окончательной позиции касательно законопроекта о домашнем насилии. 

«Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чём говорят критики данного законопроекта. С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности. И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим изменения, а точнее, новую версию административного кодекса — КоАП. И вот там-то такой состав может появиться», — сказал Медведев.

Он отметил необходимость ещё раз проанализировать все плюсы и минусы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработку законопроекта о борьбе с домашним насилием

29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить