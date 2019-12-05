Медведев оценил законопроект о борьбе с домашним насилием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал подготовку законопроекта о борьбе с домашним насилием.

По его словам, это резонансная тема.

«Если об этом говорят, если идёт дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть... на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», — сказал Медведев.

Он также напомнил, что ранее были внесены изменения в статью 116 УК.

«Появилась там дополнительная статья, которая, как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило», — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что в любом случае в XXI веке никого не может утешить формула «бьёт — значит любит» и на это нужно реагировать.

Он добавил, что у него пока нет окончательной позиции касательно законопроекта о домашнем насилии.

«Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чём говорят критики данного законопроекта. С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности. И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим изменения, а точнее, новую версию административного кодекса — КоАП. И вот там-то такой состав может появиться», — сказал Медведев.

Он отметил необходимость ещё раз проанализировать все плюсы и минусы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработку законопроекта о борьбе с домашним насилием.

29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.