В Москве раскупили 90% билетов на первый поезд в Крым

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В дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» заявили, что в московских кассах раскупили 90% билетов на первый поезд в Крым, который пройдёт по Крымскому мосту.
В Москве раскупили 90% билетов на первый поезд в Крым
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Из Москвы на поезд, который отправится 24 декабря 2019 года в Симферополь, реализовано 90% билетов, из них в купе — 90%, а спальные проданы все. Из Санкт-Петербурга на поезд 23 декабря продано 50% билетов, из них в купе — 34%, в плацкарте — 54%, в этом поезде спальных вагонов нет», — сказал собеседник.

Уточняется, что в целом по России на поезда в Крым и обратно продано 40 884 билета.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что поезд с двухэтажными вагонами, которые планируется использовать для пассажирских перевозок через Крымский мост, совершил тестовый проезд по железной дороге из Симферополя в Севастополь.

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей. 

Подробности — в материале RT.

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