Двухэтажный поезд совершил тестовую поездку в Крыму

Поезд с двухэтажными вагонами, которые планируется использовать для пассажирских перевозок через Крымский мост, совершил тестовый проезд по железной дороге из Симферополя в Севастополь.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

Отмечается, что составы провели через тоннели для проверки готовности к запуску поездов с материка.

«Для оценки готовности инфраструктуры предприятия была осуществлена тестовая поездка», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на железнодорожной линии между Симферополем и Севастополем в общей сложности шесть тоннелей. Они были построены ещё в XIX веке.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.