Двухэтажный поезд совершил тестовую поездку в Крыму
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).
Отмечается, что составы провели через тоннели для проверки готовности к запуску поездов с материка.
«Для оценки готовности инфраструктуры предприятия была осуществлена тестовая поездка», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на железнодорожной линии между Симферополем и Севастополем в общей сложности шесть тоннелей. Они были построены ещё в XIX веке.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.