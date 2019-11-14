Двухэтажный поезд совершил тестовую поездку в Крыму

Короткая ссылка
Поезд с двухэтажными вагонами, которые планируется использовать для пассажирских перевозок через Крымский мост, совершил тестовый проезд по железной дороге из Симферополя в Севастополь.
Двухэтажный поезд совершил тестовую поездку в Крыму
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

Отмечается, что составы провели через тоннели для проверки готовности к запуску поездов с материка. 

«Для оценки готовности инфраструктуры предприятия была осуществлена тестовая поездка», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на железнодорожной линии между Симферополем и Севастополем в общей сложности шесть тоннелей. Они были построены ещё в XIX веке.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить