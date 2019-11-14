Число проданных билетов на поезда в Крым и обратно превысило 20 тысяч

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Заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что за шесть дней с момента старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно по всей России продан 20 471 билет.
Число проданных билетов на поезда в Крым и обратно превысило 20 тысяч
  • РИА Новости

«В среднем по стране сейчас за сутки в кассах и интернет-сервисах продаётся около 3 тыс. билетов, а в кассах полуострова — от 600 до 800 проездных документов. В Крыму активнее всего идёт реализация в кассах КЖД в Симферополе, Севастополе и Ялте», — сообщил Куликов.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

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