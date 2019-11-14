Число проданных билетов на поезда в Крым и обратно превысило 20 тысяч
- РИА Новости
«В среднем по стране сейчас за сутки в кассах и интернет-сервисах продаётся около 3 тыс. билетов, а в кассах полуострова — от 600 до 800 проездных документов. В Крыму активнее всего идёт реализация в кассах КЖД в Симферополе, Севастополе и Ялте», — сообщил Куликов.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.