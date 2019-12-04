Прокурор просит четыре года колонии участнику акции 27 июля Емельянову
- РИА Новости
«Гособвинение попросило приговорить Емельянова к четырём годам лишения свободы», — приводит ТАСС слова его адвоката Григория Червонного.
В октябре Басманный суд Москвы арестовал Емельянова. По версии следствия, он схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать. Емельянов своей вины не признал.
Ранее стало известно, что прокурор просит суд приговорить к четырём годам лишения свободы студента Егора Жукова, которого обвинили в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.