Прокурор просит четыре года колонии участнику акции 27 июля Емельянову

Гособвинитель просит суд приговорить к четырём годам лишения свободы Владимира Емельянова, фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти.

«Гособвинение попросило приговорить Емельянова к четырём годам лишения свободы», — приводит ТАСС слова его адвоката Григория Червонного.

В октябре Басманный суд Москвы арестовал Емельянова. По версии следствия, он схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать. Емельянов своей вины не признал.

Ранее стало известно, что прокурор просит суд приговорить к четырём годам лишения свободы студента Егора Жукова, которого обвинили в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.