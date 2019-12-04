Обвинение просит три года колонии участнику акции 27 июля Новикову

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Прокурор просит приговорить к трём годам лишения свободы Павла Новикова, фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обвинение просит три года колонии участнику акции 27 июля Новикову
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«Прокурор попросил назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

В октябре Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Новикова, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции.

По версии следствия, обвиняемый нанёс полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. В СК отмечали, что это подтверждают показания свидетелей и видеозаписи с места событий.

В ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.

16 октября Басманный суд Москвы отправил под арест участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, которого обвиняют в нападении на бойцов Росгвардии.

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