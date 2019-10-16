Арестован ещё один участник незаконной акции в Москве Лесных

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Басманный суд Москвы отправил под арест участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, которого обвиняют в нападении на бойцов Росгвардии. Об этом информирует ТАСС.
Арестован ещё один участник незаконной акции в Москве Лесных
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря», — заявил судья.

Отмечается, что Лесных предъявили обвинения по двум эпизодам применения насилия, неопасного для здоровья, против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).

По данным следствия, в ходе несогласованной акции он нанёс удары ногой двум сотрудникам Росгвардии.

Ранее суд арестовал других фигурантов дела о беспорядках в Москве — Максима Мартинцова и Владимира Емельянова. 

14 октября СК России проинформировал о задержании ещё четырёх человек в рамках расследования дела об июльских массовых беспорядках в российской столице.

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