Арестован ещё один участник незаконной акции в Москве Лесных

Басманный суд Москвы отправил под арест участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, которого обвиняют в нападении на бойцов Росгвардии. Об этом информирует ТАСС.

«Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря», — заявил судья.

Отмечается, что Лесных предъявили обвинения по двум эпизодам применения насилия, неопасного для здоровья, против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).

По данным следствия, в ходе несогласованной акции он нанёс удары ногой двум сотрудникам Росгвардии.

Ранее суд арестовал других фигурантов дела о беспорядках в Москве — Максима Мартинцова и Владимира Емельянова.

14 октября СК России проинформировал о задержании ещё четырёх человек в рамках расследования дела об июльских массовых беспорядках в российской столице.