Арестован ещё один участник незаконной акции в Москве Лесных
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- РИА Новости
«Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря», — заявил судья.
Отмечается, что Лесных предъявили обвинения по двум эпизодам применения насилия, неопасного для здоровья, против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).
По данным следствия, в ходе несогласованной акции он нанёс удары ногой двум сотрудникам Росгвардии.
Ранее суд арестовал других фигурантов дела о беспорядках в Москве — Максима Мартинцова и Владимира Емельянова.
14 октября СК России проинформировал о задержании ещё четырёх человек в рамках расследования дела об июльских массовых беспорядках в российской столице.