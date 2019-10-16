В Москве арестовали фигуранта дела о беспорядках Мартинцова

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы постановил арестовать Максима Мартинцова, обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля. Об этом информирует ТАСС.
В Москве арестовали фигуранта дела о беспорядках Мартинцова
  • РИА Новости

«Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мартинцова на срок до 14 декабря», — сообщил судья.

Следствие считает, что Мартинцов вместе с другим фигурантом — Егором Лесных — напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар. 

Ранее суд арестовал на два месяца Владимира Емельянова — фигуранта дела о беспорядках в ходе незаконной акции 27 июля в Москве. 

14 октября Следственный комитет сообщил о задержании ещё четырёх человек в рамках расследования дела об июльских массовых беспорядках в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить