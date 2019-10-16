В Москве арестовали фигуранта дела о беспорядках Мартинцова

Басманный суд Москвы постановил арестовать Максима Мартинцова, обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля. Об этом информирует ТАСС.

«Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мартинцова на срок до 14 декабря», — сообщил судья.

Следствие считает, что Мартинцов вместе с другим фигурантом — Егором Лесных — напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар.

Ранее суд арестовал на два месяца Владимира Емельянова — фигуранта дела о беспорядках в ходе незаконной акции 27 июля в Москве.

14 октября Следственный комитет сообщил о задержании ещё четырёх человек в рамках расследования дела об июльских массовых беспорядках в Москве.