Обвинение просит четыре года колонии участнику акции 27 июля Жукову
- РИА Новости
«В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырёх лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова представителя Кунцевского суда Москвы.
В сентябре Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, которого обвинили в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
Изначально Жукову вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии эти обвинения сняли со студента сняли, но возбудили дело об экстремизме.
По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.