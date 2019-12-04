Обвинение просит четыре года колонии участнику акции 27 июля Жукову

Гособвинение просит суд приговорить к четырём годам лишения свободы студента Егора Жукова, фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

«В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырёх лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова представителя Кунцевского суда Москвы.

В сентябре Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, которого обвинили в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.

Изначально Жукову вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии эти обвинения сняли со студента сняли, но возбудили дело об экстремизме.

По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.