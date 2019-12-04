ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в отношении Ariel и Persil была выявлена большая дозировка (в полтора-два раза) для аналогичных условий стирки, чем определены в товарах за рубежом. В шоколаде Lindt обнаружили отличие содержания 12—14 органических кислот у некоторых образцов выше на 10—15%, а в ряде случаев на 100—220%.

Вместе с тем на упаковках порошка Persil указано «Немецкий стандарт качества», на Ariel — «№ 1 в Европе», у Lindt, в свою очередь, сделан акцент на страну происхождения.

Отмечается, что таким образом производители вводят в заблуждение потребителя, который считает, что приобретает товар, тождественный производящемуся в Евросоюзе.

В связи с этим ФАС обвинила Lindt, Persil и Ariel в нарушении требований закона «О защите конкуренции».

«Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным», — приводит ведомство слова замглавы ФАС Андрея Кашеваров.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Людмила Зотова назвала в числе сладостей, наносящих наименьший вред здоровью, мармелад, пастилу, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.

В июле ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин в беседе с ФАН рассказал, как выбрать шоколад.

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