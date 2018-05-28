ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения объёмов продаж нефтепродуктов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения компанией объёмов продаж нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения объёмов продаж нефтепродуктов
  • © Alexander Demianchuk
  • Reuters

Отмечается, что снижение объёмов продаж могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо.

«Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объёмов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах», — приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.

В ведомстве отметили, что «основная доля снижения объёмов реализации нефтепродуктов приходится на ПАО «НК «Роснефть».

«Кроме того, по ряду договоров, заключённых на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям. Также в ФАС России поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объёмов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре проведёт анализ рынка автомобильного топлива в регионе.

23 мая стало известно, что правительство России поручило Министерству финансов разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. До 28 мая Минфин совместно с Минэнерго и ФАС должен внести соответствующие проекты в правительство.

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