ФАС проведёт анализ рынка автомобильного топлива в ХМАО

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Заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Василий Иванов заявил, что ведомство проведёт анализ рынка автомобильного топлива в регионе. Об этом сообщает URA.RU.

«Будем смотреть на доминирующее положение участников рынка. Если выявится необоснованное повышение цен, будут приняты меры», — рассказал он.

По его словам, анализ рынка будет готов в лучшем случае к концу июня.

Иванов также напомнил, что в 2011 году был случай необоснованного повышения тарифов на топливо.

«Тогда хозяйствующие субъекты как сговорились и в один день повысили цены, хотя были остатки топлива по старому тарифу. Всех привлекли к ответственности», — подчеркнул он.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.

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