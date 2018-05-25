ФАС проведёт анализ рынка автомобильного топлива в ХМАО
«Будем смотреть на доминирующее положение участников рынка. Если выявится необоснованное повышение цен, будут приняты меры», — рассказал он.
По его словам, анализ рынка будет готов в лучшем случае к концу июня.
Иванов также напомнил, что в 2011 году был случай необоснованного повышения тарифов на топливо.
«Тогда хозяйствующие субъекты как сговорились и в один день повысили цены, хотя были остатки топлива по старому тарифу. Всех привлекли к ответственности», — подчеркнул он.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.