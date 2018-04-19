Глава ФАС объяснил рост цен на бензин в России

Короткая ссылка
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.
Глава ФАС объяснил рост цен на бензин в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает РИА Новости, глава ведомства заявил, что рост стоимости топлива носит сезонный характер.

«Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре-декабре она упадёт, а в среднем будет в пределах инфляции», — сказал он.

Как уточняет агентство, ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр и по данным на 16 апреля составила 40,09 рубля за литр.

В апреле в ФАС вынесли предупреждение трём нефтяным компаниям за создание дефицита бензина на бирже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных