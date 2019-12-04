В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Короткая ссылка
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
  • РИА Новости

По словам Мельникова, члены ОНК Москвы посетили Соколова в психиатрической больнице.

Он отметил, что перевод обвиняемого из Санкт-Петербурга в Москву состоялся «без проблем», на Соколова «не оказывается никакого давления».

«В настоящий момент он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее соседом по камере у Соколова был обвиняемый в изнасиловании», — приводит его слова ТАСС.

Также отмечается, что у Соколова есть доступ к библиотеке, ему выдали книгу «Фауст». 

Мельников добавил, что обвиняемый не жалуется на питание в «Бутырке», а «имеющийся в камере телевизор он воспринимает как часть социализации».

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что Соколова после экспертизы переведут обратно в Петербург.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

Согласно версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить