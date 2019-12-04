В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
- РИА Новости
По словам Мельникова, члены ОНК Москвы посетили Соколова в психиатрической больнице.
Он отметил, что перевод обвиняемого из Санкт-Петербурга в Москву состоялся «без проблем», на Соколова «не оказывается никакого давления».
«В настоящий момент он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее соседом по камере у Соколова был обвиняемый в изнасиловании», — приводит его слова ТАСС.
Также отмечается, что у Соколова есть доступ к библиотеке, ему выдали книгу «Фауст».
Мельников добавил, что обвиняемый не жалуется на питание в «Бутырке», а «имеющийся в камере телевизор он воспринимает как часть социализации».
Ранее в ОНК Москвы сообщили, что Соколова после экспертизы переведут обратно в Петербург.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.
Согласно версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.