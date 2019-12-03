Эксперт рассказала о скачке потребления снюсов в российских школах

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Эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова в беседе с НСН сообщила о скачке потребления снюсов в школах в 2019 году.
Эксперт рассказала о скачке потребления снюсов в российских школах
  • Pixabay

«В этом году произошёл очень сильный всплеск потребления снюсов в общеобразовательных заведениях. Больше всего к нам обращаются родители из северных регионов страны. Ведь как мы проводим профилактику в школах? Хорошо, если туда приходят профессионалы, которые говорят детям, что этого нельзя делать. Ведь производители табачной продукции изворотливы: красивые коробочки, маркетинговые технологии... Мы однозначно подключимся к решению этой проблемы», — пообещала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. 

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