В Госдуму внесли проект о биологической безопасности России

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об обеспечении биологической безопасности страны и граждан, а также охраны окружающей среды от воздействия опасных факторов.
В Госдуму внесли проект о биологической безопасности России
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности России и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков», — следует из законопроекта.

Авторы инициативы отмечают, что закон необходим в условиях «нарастания биологических угроз различного рода».

В частности, законопроект предполагает разработку федеральными, региональными и муниципальными органами власти политики в сфере биологической безопасности страны, включая организацию базы патогенных микроорганизмов и вирусов, а также проведение мониторинга биологических рисков.

Ранее сообщалось, что страны Организации Договора о коллективной безопасности планируют провести совместные учения на объектах химической или атомной промышленности в 2020 году. 

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