Форум «Российская неделя здравоохранения — 2019» открылся в Москве
- © mos.ru
Один из ключевых пунктов программы — выставка, посвящённая медицинской технике, изделиям медицинского назначения и расходным материалам.
В составе коллективного стенда Московской торгово-промышленной палаты участвуют представители Гильдии производителей медицинских товаров и услуг и Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности.
Форум продлится до 6 декабря.
В мае Пятый канал сообщал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России».