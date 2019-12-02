Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения — 2019» открылся в Москве, сообщает НСН.

Один из ключевых пунктов программы — выставка, посвящённая медицинской технике, изделиям медицинского назначения и расходным материалам.

В составе коллективного стенда Московской торгово-промышленной палаты участвуют представители Гильдии производителей медицинских товаров и услуг и Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности.

Форум продлится до 6 декабря.

В мае Пятый канал сообщал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России».