Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители
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- РИА Новости
Согласно закону, «в целях защиты жизни и здоровья граждан... допускается пресечение нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» с помощью «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления», воздействия на их пункты управления, а также повреждения и уничтожения беспилотников.
Данными полномочиями наделяются сотрудники пяти ведомств — ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ.
Ранее закон был одобрен Советом Федерации.