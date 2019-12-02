Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, «в целях защиты жизни и здоровья граждан... допускается пресечение нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» с помощью «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления», воздействия на их пункты управления, а также повреждения и уничтожения беспилотников.

Данными полномочиями наделяются сотрудники пяти ведомств — ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации.