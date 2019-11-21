Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Документ наделяет пять ведомств — ФСО, Росгвардию, МВД, СВР и ФСБ — полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.

Речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления БПЛА, а также об их повреждении или уничтожении.

Кроме того, полиция сможет пресекать полёты нелегальных дронов над местами проведения публичных мероприятий.

Как отмечал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, новые ограничения на использование устройств в мирных целях не вводятся

По его словам, инициатива регламентирует полномочия правоохранительных органов, если такие аппараты угрожают безопасности граждан.

Проект был внесён на рассмотрение депутатов в конце января.

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