Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны
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Документ наделяет пять ведомств — ФСО, Росгвардию, МВД, СВР и ФСБ — полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.
Речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления БПЛА, а также об их повреждении или уничтожении.
Кроме того, полиция сможет пресекать полёты нелегальных дронов над местами проведения публичных мероприятий.
Как отмечал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, новые ограничения на использование устройств в мирных целях не вводятся.
По его словам, инициатива регламентирует полномочия правоохранительных органов, если такие аппараты угрожают безопасности граждан.
Проект был внесён на рассмотрение депутатов в конце января.