Госдума приняла в первом чтении проект о праве силовиков сбивать дроны
Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.
Он предлагает наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.
В частности, речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также об их повреждении или уничтожении.
Как пояснил Пискарёв, документ не вводит новых ограничений на использование дронов в мирных целях, а регламентирует полномочия правоохранительных органов в отношении таких устройств, если они угрожают безопасности граждан.
Законопроект был внесён на рассмотрение в конце января.