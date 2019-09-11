Госдума приняла в первом чтении проект о праве силовиков сбивать дроны

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

Он предлагает наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.

В частности, речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также об их повреждении или уничтожении.

Как пояснил Пискарёв, документ не вводит новых ограничений на использование дронов в мирных целях, а регламентирует полномочия правоохранительных органов в отношении таких устройств, если они угрожают безопасности граждан.

Законопроект был внесён на рассмотрение в конце января.