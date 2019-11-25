Совет Федерации одобрил законопроект о праве силовиков сбивать дроны
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий документ даёт право ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардии уничтожать беспилотники — «в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов».
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.
В октябре гендиректор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров заявил, что в России создают радиолокационную станцию, которая будет способна обнаруживать беспилотники из пластика и дерева.