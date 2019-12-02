В Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме

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В частном доме в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
В Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В 17:38 мск поступило сообщение, что в городе Чегем по улице Ленина произошёл взрыв газовоздушной смеси в частном доме», — цитирует ведомство ТАСС.

Площадь пожара составила 150 кв. м, в настоящее время возгорание локализовано.

«В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей, которые доставлены в РКБ города Нальчика», — уточнили в МЧС.

Ранее в жилом доме Ярославля произошёл хлопок газа, после чего были эвакуированы 350 жильцов

В январе член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

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