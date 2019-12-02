В Тюменской области выписали льготных лекарств на 675 млн рублей с начала года

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В Тюменской области выписали более 1 млн льготных рецептов на сумму 675 млн рублей за январь — ноябрь 2019 года, передаёт Nashgorod.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
В Тюменской области выписали льготных лекарств на 675 млн рублей с начала года
  • РИА Новости

По данным на начало декабря, насчитывается почти 55 тыс. человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами. Из федерального бюджета на это направлено более 760 млн рублей.

В области также проживают около 2,2 тыс. человек, которые по медицинским показателям нуждаются в обеспечении лекарствами, включёнными в регистр по высокозатратным нозологиям. На приобретение таких препаратов за 11 месяцев потратили свыше 400 млн рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения.

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