Путин подписал закон о зачислении братьев и сестёр в одни учебные заведения

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детский сад и начальную школу, где уже учатся их братья и сёстры.
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестёр в одни учебные заведения
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сёстры», — говорится в законе.

Ранее Государственная дума приняла законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе право преимущественного приёма детей в школу, в которой уже обучаются их братья и сёстры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить