Путин подписал закон о зачислении братьев и сестёр в одни учебные заведения

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детский сад и начальную школу, где уже учатся их братья и сёстры.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сёстры», — говорится в законе.

Ранее Государственная дума приняла законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе право преимущественного приёма детей в школу, в которой уже обучаются их братья и сёстры.