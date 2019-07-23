Госдума одобрила проект о праве братьев и сестёр учиться в одной школе

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе право преимущественного приёма детей в школу, в которой уже обучаются их братья и сёстры.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, инициатива направлена на поддержку семей с детьми.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что бывают ситуации, когда образовательное учреждение, приняв одного ребёнка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре.

«Родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам, что создаёт для них дополнительные сложности. Дети должны иметь возможность учиться в одной школе с братьями и сёстрами», — сказал он.

Проект был внесён группой депутатов, в том числе зампредом Госдумы Петром Толстым.