Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о разработке правительством методики оценки эффективности проектов транспортной инфраструктуры.
Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разработали методику оценки экономической эффективности инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Я подписал поставление на днях», — сказал Медведев, заявив, что устанавливаемая методикой формула позволит определять качественные показатели при оценке проектов.

Он отметил критическую важность транспортной инфраструктуры для России, необходимость заниматься тоннелями, мостами, провести реконструкцию действующих магистралей и построить новые, расширить сеть железнодорожных перевозок, модернизировать аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы.

В свою очередь, глава Министерства финансов Антон Силуанов пояснил, что разработанная методика учитывает как прямые, так и косвенные последствия планируемых инвестиций, а именно расходования на модернизацию и создание транспортной инфраструктуры в стране до 2024 года 7 трлн рублей, из которых средств бюджета — около 3 трлн рублей. 

Ранее стало известно, что расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 65,12% за 10 месяцев.

В феврале сообщалось, что расходы России на нацпроекты составят более 25 трлн рублей. 

Подробнее — в материале RT.

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