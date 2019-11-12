Расходы бюджета на нацпроекты исполнены на 65,12% за 10 месяцев
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные данные Счётной палаты.
Согласно предварительным данным, исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам превысило 70%.
Так, лидером стал нацпроект «Демография», расходы по которому исполнены на 83,4% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью.
По четырём нацпроектам расходы были реализованы более чем наполовину.
При этом по экспортному нацпроекту расходы исполнены на 43,5%, по нацпроекту «Производительность труда» — на 48,5%, по нацпроекту «Экология» — на 27,1%, по проекту «Цифровая экономика» — на 16,2%.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о серьёзных последствиях за нарушения правил реализации национальных проектов.