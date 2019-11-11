Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
- РИА Новости
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
В октябре Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По его словам, менее чем на 50% были выполнены работы в Крыму, Сахалинской области и Забайкальском крае.