Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о серьёзных последствиях за нарушения правил реализации национальных проектов.

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.

В октябре Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По его словам, менее чем на 50% были выполнены работы в Крыму, Сахалинской области и Забайкальском крае.