Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе

При аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли и пострадали местные жители, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Все пострадавшие — забайкальцы», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что среди 16 опознанных жертв тоже только местные жители.

Осипов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим, её размер будет определён в ближайшее время. Кроме того, власти решают вопрос об объявлении в регионе траура.

По информации региональной администрации, самой младшей из пострадавших в аварии — 12 лет, самым старшим — 59 лет.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкальском крае, скончался на месте происшествия.

Всего в результате ДТП погибли 19 человек и ещё 19 были госпитализированы.

Впоследствии шестерых пострадавших доставили вертолётами в больницу Читы.