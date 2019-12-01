Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе

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При аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли и пострадали местные жители, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе
  • © пресс-служба МЧС РФ
  • РИА Новости

«Все пострадавшие — забайкальцы», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что среди 16 опознанных жертв тоже только местные жители.

Осипов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим, её размер будет определён в ближайшее время. Кроме того, власти решают вопрос об объявлении в регионе траура.

По информации региональной администрации, самой младшей из пострадавших в аварии — 12 лет, самым старшим — 59 лет.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкальском крае, скончался на месте происшествия.

Всего в результате ДТП погибли 19 человек и ещё 19 были госпитализированы.

Впоследствии шестерых пострадавших доставили вертолётами в больницу Читы.

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