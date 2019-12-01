МВД сообщило о гибели водителя упавшего с моста в Забайкалье автобуса

Водитель пассажирского автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«Водитель 1976 года рождения, житель Читинского района, скончался от полученных травм на месте аварии», — заявили в ведомстве.

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья автобус, в котором, по данным МЧС, находились 44 человека, упал с моста в реку Куэнга. По информации ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.

В результате аварии погибли 19 человек, ещё 19 были госпитализированы.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования дела.