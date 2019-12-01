МВД сообщило о гибели водителя упавшего с моста в Забайкалье автобуса
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«Водитель 1976 года рождения, житель Читинского района, скончался от полученных травм на месте аварии», — заявили в ведомстве.
1 декабря в Сретенском районе Забайкалья автобус, в котором, по данным МЧС, находились 44 человека, упал с моста в реку Куэнга. По информации ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.
В результате аварии погибли 19 человек, ещё 19 были госпитализированы.
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