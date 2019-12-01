В Подмосковье произошёл пожар в храме

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В МЧС сообщили о возгорании в здании Храма Преображения Господня, которое располагается в подмосковной Балашихе.

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«В 22:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в храме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, дом 2», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

«00:41 полная ликвидация», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Как пишет РИА Новости, данный храм был построен в 1777-1783 годы.

Ранее в МЧС Крыма рассказали о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште.

15 сентября деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.

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