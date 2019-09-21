В Крыму произошёл пожар в здании монастыря
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«По прибытии на место первого подразделения установлено, что горит кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составляет около 300 кв. м», — указывается в заявлении.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что пожар уже локализовали.
Ранее деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.
В июле URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.