В Крыму произошёл пожар в здании монастыря

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В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште.
В Крыму произошёл пожар в здании монастыря
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По прибытии на место первого подразделения установлено, что горит кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составляет около 300 кв. м», — указывается в заявлении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что пожар уже локализовали.

Ранее деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.

В июле URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.

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