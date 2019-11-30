СК начал проверку по факту падения вертолёта под Новороссийском
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«30 ноября, около 09:30 мск, в районе посёлка Абрау-Дюрсо произошло падение вертолёта Robinson. Обстоятельства произошедшего выясняются. Организован выезд следователей на место происшествия, проводится процессуальная проверка», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Представитель компании «Абрау-Дюрсо» сообщила, что вертолёт принадлежал предприятию, на борту был только пилот.
Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о падении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо.
В СМИ появилась информация о том, что вертолёт «внезапно потерял управление, упал и загорелся», в результате чего погиб пилот.
Позднее власти Новороссийска подтвердили гибель пилота при крушении вертолёта.