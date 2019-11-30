СК начал проверку по факту падения вертолёта под Новороссийском

Следователи проводят проверку по факту крушения вертолёта в районе посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

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«30 ноября, около 09:30 мск, в районе посёлка Абрау-Дюрсо произошло падение вертолёта Robinson. Обстоятельства произошедшего выясняются. Организован выезд следователей на место происшествия, проводится процессуальная проверка», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Представитель компании «Абрау-Дюрсо» сообщила, что вертолёт принадлежал предприятию, на борту был только пилот. Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о падении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо. В СМИ появилась информация о том, что вертолёт «внезапно потерял управление, упал и загорелся», в результате чего погиб пилот. Позднее власти Новороссийска подтвердили гибель пилота при крушении вертолёта.